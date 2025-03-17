Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Türkiye Halkoyunları Federasyonu 2025 yılı faaliyetinde bulunan Mardin Halkoyunları kulüpler arası il yarışması Artuklu kapalı spor salonunda düzenlendi.MARDİN (İGFA) - Hakem Kurulu tarafından yarışmada derece alan ve Mardin'i bölge şampiyonasında temsil edecek kulüpler, Mardin Gökkuşağı Spor Kulübü, düzenlemesiz yıldızlar ve düzenlemesiz büyükler kategorisinde il birincisi olup bölgeye gitmeye hak kazandı.

Mardin Anadolu Folklor Spor Kulübü minikler dalında il birincisi olup Mardin'i bölgede temsil etmeye hak kazandı.

Midyat Halkoyunları spor kulübü düzenlemesiz gençler dalında il birincisi olup Mardin'i bölgede temsil etmeye hak kazandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile düzenlen yarışmada dereceye giren kulüplere Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Doğan Ağalday, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Serhat Çakı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Mehmet Nezir Akhun ve Türkiye Halkoyunları Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Ferhan Ekin tarafından ödülleri verildi.

Program sonunda organizasyonun çok renkli ve heyecanlı geçtiğini dile getiren Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Doğan Ağlalday;

"Valimiz Sayın Tuncay Akkoyun'un talimatları doğrultusunda bu organizasyona Büyükşehir Belediyesi olarak destekte bulunduk. Çocuklarımız ve gençlerimiz de hünerlerini sergilediler. Ödüllerini alan gençlerimizin gözlerinin içinin güldüğüne şahit olmak bizleri fazlasıyla heyecanlandırıp sevindirdi. Diğer yandan bölgemizin Kültürel değerlerini taşıyan yöresel kıyafetlerinizin zenginliği de bu vesileyle ön plana çıkıyor. Davul ve zurna enstrümanını çalan sanatçılarımızın da bir özelliği mevcut. Bu meslekleri babadan oğula geçmiş durumda. Kardeş olan hem babalar hem de onların çocukları bugün bu salonda beraber sanatlarını icra ettiler. Ne mutlu bana ki geçmişte babaları ile şimdi de evlatları ile çalışma fırsatı buldum. Bu kardeşlerimiz bu alanın son jenerasyonu diyebiliriz. Hem bu kardeşlerimize hemde kültürel değerlerimizi çalışan yarışmacı kardeşlerimize elimizden geldiğince sahip çıkacağız." diye konuştu.