Mardin'in Midyat İlçe Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ulu Cami Mahallesi’nde sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.MARDİN (İGFA) - Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ulu Cami Mahallesi’nde sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Midyat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şehit Öğretmen Sıtkı Abdioğlu Caddesi’nin altyapısı yenileniyor ve sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Şahin, “Midyat Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım imkanına kavuşabilmesi adına ilçemiz genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz. Bu kapsamda, cadde üzerindeki mevcut yol altyapısı tamamen yenileniyor ve asfaltlama çalışmaları titizlikle sürdürülüyor” dedi.

Şahin, çalışmaların belirlenen program çerçevesinde hızla tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.