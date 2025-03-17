Mardin'de Midyat Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği geleneksel iftar programlarıyla binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturuyor.MARDİN (İGFA) - Midyat Belediyesi'nin geleneksel iftar programları yoğun ilgi görüyor. Belediye Başkanı Veysi Şahin'in de katılımıyla gerçekleşen programlarda ilçe sakinleri aynı sofrada oruç açmanın maneviyatını yaşıyor.

Başkan Veysi Şahin programlarda, yemek dağıtımına bizzat destek verirken, iftar sonrasında ise vatandaşlarla sohbet ederek onların Ramazan ayını tebrik ediyor.

Vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, "İftar vaktinin bereketini hemşehrilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Rahmet ve merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek Ramazan ayında, geleneksel iftar soframızda bir aradayız. Birliğimizin ve huzurumuzun daim olmasını diliyorum. Bu sofralar, sadece yemek yediğimiz değil, aynı zamanda dayanışma ve kardeşlik duygularımızı da pekiştirdiğimiz özel buluşmalar. Ramazan ayının manevi iklimini hep birlikte yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu kıymetli günlerde dualarının ve oruçlarının kabul olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.