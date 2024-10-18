Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin önümüzdeki beş yıla yönelik hedeflerini belirleyecek 2025-2029 Stratejik Planı, belediye bünyesindeki tüm komisyonların onayını aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025-2029 Stratejik Planı tamamlandı.

Kasım ayında gerçekleşecek Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında görüşülmek üzere Meclis Başkanlığına sunulan planın hazırlanma süreci, Manisalıların aktif katılımıyla şekillendi.

Kentli Buluşmaları adıyla düzenlenen 8 çalıştayda, Manisa’daki farklı yaş ve meslek gruplarından toplam 311 katılımcı bir araya geldi.

Yerel eşitlik, gençlik, kıdemli vatandaşlar, engelliler, esnaf, halk sağlığı adlı toplantılarda farklı yaş ve meslek gruplarıyla çeşitli konularda fikir alışverişi yapıldı. Ayrıca çeşitli kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel esnaf odaları gibi paydaşlardan görüş alındı.

Planın hazırlanmasında, iç ve dış paydaşlara yönelik 12 farklı anket çalışması yapıldı. Bu anketler aracılığıyla 3 bin 112 kişinin görüşleri toplandı ve belediyenin gelecekteki yol haritası bu geniş katılımlı anketlerin sonuçlarıyla tasarlandı.

Stratejik Planlama Ekibi ve Harcama Birimi Yöneticilerine yönelik olarak 3 kurum içi eğitim düzenlendi. Bu eğitimlerle toplam 130 çalışan, planın uygulanması ve stratejik hedeflerin belirlenmesi konusunda bilinçlendirildi. Eğitimler, belediyenin misyon, vizyon, değerler ve stratejik hedeflerin netleştirilmesine katkı sağladı.

Bütün komisyonların onayını alan Stratejik Plan, Kasım ayında Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülecek.