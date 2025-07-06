Manisa Büyükşehir Belediyesi, içinde bulunulan yaz sezonunda, üreticilerin ürünlerini sulamada kolaylık sağlaması aynı zamanda meydana gelebilecek yangınlara karşı ilk müdahaleyi yapacak olan tankerlerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla il genelinde taral-tanker dolum tesislerini hizmete sunmaya devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Kırsal kalkınmayı sağlamak, üreticilerin gelirlerini artırmak ve ihtiyaçlarına daha kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla projelerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Üreticilerin suya ulaşımlarının kolaylaştırılması amacıyla il genelindeki 105 taral-tanker dolum tesisini üreticilerin hizmetine sunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında da dolum tesislerinin çalışmalarına devam ediyor. 2025 yılında 80 mahalleye kurulacak taral-tanker dolum tesislerinin ilk 6 ayda 32’sini tamamlayan büyükşehir belediyesi, 11’inin ise montaj çalışmalarını sürdürüyor.

Kurulumdan önce, ilgili alanın hazırlanması Manisa Büyükşehir Belediyesi ya da mahalle muhtarlığı tarafından yapılıyor. Daha sonra Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı atölyelerde tesisin ayakları hazırlanıyor. Su deposunun temin edilmesi ve taşıma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ekipler, kurulum yapılacak mahallede çalışmalara başlıyor. Tesis, kısa sürede üreticilerin kullanımına hazır hale getiriliyor.

BAŞKAN DUTLULU’DAN ÇAĞRI: “SU TANKERLERİNİZİ VE TARALLARINIZI DOLU TUTUN”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 105 adet taral-tanker dolum tesisinin üreticilere hizmet verdiğini anımsatarak, “Bu yıl da il genelinde 80 adet taral-tanker dolum tesisini halkımızın hizmetine sunacağız. Yangınlara ilk ve hızlı müdahalede önemli bir etken olan bu tesislerin 32’sinin montajı ekip arkadaşlarımız tarafından yapıldı; 11’inin ise kurulum çalışmaları devam ediyor. Olası yangın ihtimallerine karşı vatandaşlarımızdan da su tankerlerini ve tarallarını dolu tutmaları rica ediyorum. Manisa’mızın geleceği için hep birlikte, omuz omuza mücadele edeceğiz” diye konuştu.