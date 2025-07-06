Türkiye’nin ABD’ye su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı 10 yılda 3 kat arttı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ABD’ye yapılan 140 milyon dolarlık ihracatın yüzde 63’ünü gerçekleştirerek 88 milyon dolarlık katkı sağladı.İZMİR (İGFA) - Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ESÜHMİB), New York’ta düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarlarından Summer Fancy Food Fuarı’nda Türk lezzetlerini tanıttı.

Türkiye’den çok sayıda su ürünleri ve hayvansal mamuller firmasının katıldığı fuarda, ESÜHMİB, ABD pazarındaki konumunu güçlendirmek için önemli temaslarda bulundu.

EGE, İHRACATTA ÖNCÜ

Türkiye, 2024 yılında su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe 3,8 milyar dolarlık ihracat yaparken, ESÜHMİB 1,7 milyar dolarla bu ihracata yüzde 45 katkı sağladı. ABD’ye yapılan 140 milyon dolarlık ihracatın yüzde 63’ünü (88 milyon dolar) gerçekleştiren Birlik, 2025’te 4,1 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

ESÜHMİB Başkanı Bedri Girit, ABD’nin 30 milyar dolarlık ithalat potansiyeline dikkat çekerek, 10 yılda ihracatı 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

TURKİSH TASTES İLE GÜÇLÜ İŞBİRLİKLERİ

Girit, ABD’nin son yıllarda önemli bir ihraç pazarı haline geldiğini vurgulayarak, “Turkish Cargo ile ihracatta büyük bir aşama kaydettik. 2019’dan beri yürüttüğümüz Turkish Tastes projesiyle ABD pazarında güçlü köprüler kuruyoruz. American Culinary Federation ile iş birliklerimiz ve Türk Evi’nde düzenlediğimiz resepsiyonlar, ürünlerimizin yanı sıra ardındaki değerleri ve hikâyeleri paylaşmamız için fırsat sunuyor.” dedi.

YUMURTA İHRACATINDA REKOR ARTIŞ

2025’in ilk yarısında ABD’ye su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yüzde 31 artarak 83 milyon dolara ulaştı. Yumurta ihracatı ise yüzde 704’lük rekor artışla 2,1 milyon dolardan 17,2 milyon dolara yükseldi.

Girit, kilogram başına 1,5 dolarlık fonun kaldırılması halinde yumurta ihracatında tarihi bir başarı yakalanabileceğini ifade etti.

FUARDA TÜRK LEZZETLERİ TANITIMI

ESÜHMİB’in fuar standında füme Türk somonu ve peynir tadımları yapılırken, Turkish Tastes projesinin tanıtım elçileri, dünyaca ünlü şefler Tom Macrina ve Reimund Pitts, levrek, çipura ve Türk somonuyla tadım etkinlikleri düzenledi. Birlik Başkanı Bedri Girit ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ufuk Atakan Demir ve Cem Sağır, ziyaretçilere Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü hakkında bilgi verdi.