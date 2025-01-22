Tarımsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin gelirlerinin artmasına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, arı yetiştiricileri ve bal üreticileriyle toplantı düzenledi.MANİSA (İGFA) - Kırsal kalkınmayı önceleyen ve üreticilerin refahını artırmayı hedefleyen tarım politikaları doğrultusunda çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerle toplantılarını sürdürüyor.

Son olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Arı Yetiştiricileri Birliği, Salihli Bal Birliği ve S.S. Salihli Bal Üreticileri Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

Manisa’daki arıcılık faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıda, Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Salihli Bal Üreticileri Birliği Başkanı Nuri Açıkgöz, Manisa Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Turgut ve üreticiler de yer aldı.

“İLK DEFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİZE İHTİYAÇLARIMIZI SORDU”

Başkan Ferdi Zeyrek, tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla daha önce sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleriyle bir araya geldiklerini hatırlatarak, “Bu şekilde hep birlikte aslında ihtiyaçlarımızı belirlemeyi ve bu konuda ne gibi destekleri verebileceğimizi görüşmek istiyoruz. Sizden önce buraya gelen birçok kooperatif başkanımız 10 yılda ilk defa Büyükşehir’in kapısından içeriye girdiklerini söyledi. ‘İlk defa Büyükşehir Belediyesi bize ihtiyaçlarımızı sordu’ dediler. Bu bizim için çok önemli olan bir şey. Çünkü yalnızca arıcılarımıza destekte değil, bugüne kadar yaptığımız her şeyde biz paydaşlara soruyoruz. Bu şekilde yatırımların daha doğru olacağını, hedefe daha rahat ulaşılabileceğini biliyoruz. O yüzden bugün hep birlikteyiz. Sizlerin ihtiyaçlarını öğrenmek istiyoruz” dedi.