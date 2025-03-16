Manisa Büyükşehir Belediyesi, karbon ayak izi hesaplama ve azaltılması konusunda personellerine kapsamlı eğitim verdi. Katılımcılar, sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve azaltımı için yapılacaklar konularında yetkinlik kazandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kurumsal sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında önemli bir projeyi hayata geçirdi.

"Kurumsal Sürdürülebilirlik Kapsamında Sera Gazı Envanterinin Çıkarılması, Karbon Ayak İzinin Hesaplanması Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri" projesi çerçevesinde düzenlenen ve üç gün süren karbon ayak izi hesaplama ve raporlama eğitimi, başarıyla tamamlandı.

Eğitime katılan 30 çalışan, TSE ISO 14064-1 standardına uygun karbon ayak izi hesaplama ve raporlama konusunda kapsamlı bilgi sahibi oldu. Programda, sera gazı emisyonlarının ölçülmesi, azaltım stratejileri ve uluslararası standartlara uygun raporlama teknikleri ele alındı. Ayrıca, belediye personeline CarbonIT yazılımının kullanımı ve emisyon azaltım senaryoları geliştirme yetkinliği kazandırıldı.

Karbon ayak izi hesaplama sürecinde örnek belediye verileri üzerinden uygulamalar yapılarak katılımcılara pratik bilgi kazandırıldı.

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından planlanan eğitim Uzman Çağlar Güven ve Çevre Mühendisi Betül Özbay tarafından verildi.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Çağlar Hocalar, İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Yönetimi Şube Müdürü Hilal Kutluyer, CarbonIT CEO'su Muhammed Şerif Yılmaz, CarbonIT Global Satış ve İş Geliştirme Müdürü İhsan Şahin ve CarbonIT Global Satış Sorumlusu Kerem Şahin gibi önemli isimler katıldı.