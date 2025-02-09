Manisalı şehit Mehmet Savunmaz, şehit oluşunun 33. yılında, adını taşıyan Yunusemre Barbaros Mahallesi Mehmet Savunmaz Ortaokulu’nda Manisa Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen törenle anıldı.MANİSA (İGFA) - 1 Şubat 1992 tarihinde Şırnak'ın Gömeç köyünde operasyon dönüşünde şehit olan piyade komando Mehmet Savunmaz, şehit oluşunun 33. yılında, adını taşıyan ortaokulda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı organizasyonunda düzenlenen törenle anıldı.

Şehidin ikiz kardeşi Kazım Savunmaz’a, öğrenciler tarafından Türk Bayrağı takdim edildi ve şehidin yaşamının anlatıldığı etkinlik düzendi. Mevlit ve duaların ardından, şehidin anılarının yer aldığı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

Çok sayıda vatandaşın takip ettiği sergide, şehit Mehmet Savunmaz’ın, çocukluğundan gençlik yıllarına futbol aşkından askerlik günlerine kadar çok sayıda fotoğrafı yer aldı.

Mehmet Savunmaz’ın adının eğitim yuvasında yaşatılmasının büyük bir anlam taşıdığını belirten katılımcılar, şehidimizin isminin yaşatılmasının ve vatan sevgisinin bu gibi etkinliklerle gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.