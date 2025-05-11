Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2024-2025 sezonunun altıncı ve son oyunu olan "Koca Nasrettin" ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirilen prömiyerde, tarihi bir çınar gibi kökleri tüm dünyayı sarmış halk filozofu Nasrettin Hoca'nın hayatı sahneye taşındı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sezonun son oyununda, kültürümüzün önemli figürlerinden Nasrettin Hoca’nın hayatını sahneye taşıyarak Uğur Mumcu Sahnesi’ni dolduran izleyicilere, unutulmaz anlar yaşattı.

Hem eğlenceli hem de düşündürücü bir atmosfer yaratan gösteri, büyük ilgiyle izlendi. Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı, Kaan Şensoy’un yönettiği, Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu’nun katkılarıyla hazırlanan tek kişilik oyunda Selim Can Doğancı’nın performansı ayakta alkışlandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Teftiş Kurulu Başkanı Hüseyin Çağatay, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak’ın da izlediği Koca Nasrettin oyunu, hem yetişkinlerin hem de çocukların ilgisini çeken unsurlarıyla dikkat çekti. Nasrettin Hoca'nın mizah dolu fıkralarını ve zekice yanıtlarını sahneye taşıyan oyun, izleyicilere sadece kahkaha değil, aynı zamanda insanlık halleri üzerine düşünceler de sundu. Seyirciler, gösteri boyunca hem eğlendi hem de Nasrettin Hoca’nın yaşamından çıkarılabilecek derslerle buluştu. Genel Sekreter Deste, kentin kültürel zenginliğini artırmak ve sanatın toplumla buluşmasını sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun, toplumun her kesimine ulaşarak, sanatı daha geniş kitlelere yayma misyonu ile çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.