Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile kadınların sosyal yaşamla daha güçlü bir bağ kurmalarını sağlayan projelere 2024 yılında öncülük etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlediği gezilerle, hem merkezde yaşayan kadınlar ilçelerdeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etme fırsatı buldu hem de kırsalda yaşayan kadınlar şehir merkezinin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıdı. Adım Adım Manisa ile 2 bin 173 kadın, ilçelerden kent merkezine getirilerek sosyal hayata katıldı. Adım Adım Salihli ve Adım Adım Kula projelerinde ise merkezde yaşayan 556 kadın, bu iki ilçenin tarihi ve turistik yerlerini keşfetme imkanı buldu. Bu geziler, kadınların günlük yaşamın monotonluğundan uzaklaşmalarını sağlarken aynı zamanda sosyalleşmelerine ve kentin kültürel değerlerini tanımalarına da katkıda bulundu.

Hedef Kadınların Sosyal Yaşama Katılmasını Sağlamak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadınların toplumsal hayata daha aktif katılmasını destekleyen bu tür projelerle sosyal belediyecilik anlayışını somut bir şekilde hayata geçiriyor. Kadınların sosyalleşmelerini ve kentin kültürel zenginliklerini tanımalarını hedefleyen bu tür çalışmalar, bireysel yaşamları güzelleştirmenin yanı sıra toplumsal gelişimin de anahtarı olarak öne çıkıyor. Düzenlenen geziler kadınların sosyal yaşama katılmasını sağlamak ve Manisa’nın tarih ve kültürünü daha derinden tanımalarını amaçlıyor. Anne Kart gibi uygulamaları ile kadınlara yönelik hizmetlerini her geçen gün artıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında da bu anlayışla projelerine devam ederek kadınların sosyal hayatın içinde daha aktif ve güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacak.