Manisa Büyükşehir Belediyesi, kayıt dışı sebze ve meyve ticaretinin önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’na bağlı hal denetim ekipleri, il genelinde gerçekleştirdikleri kapsamlı kontrollerle hem üreticinin emeğini hem de tüketicinin sağlığını korumayı hedefliyor.MANİSA (İGFA) - Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) bildirilmemiş ürünlerin tespitine yönelik yapılan bu çalışmalar kapsamında, il sınırları içinde taşınan ya da Manisa’dan transit geçen sebze ve meyve yüklü araçlar ayrıntılı bir şekilde inceleniyor. Belgeleri eksik olan, kayıtsız ürün taşıyan ya da sistem dışına çıkmaya çalışanlara yasal işlem uygulanıyor.

Denetimler sadece kent merkezinde değil, 17 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Denetimlerle kayıt dışı ekonominin önlenmesi kadar tarım ürünlerinin sağlıklı şekilde piyasaya sunulması da hedefleniyor.

Hal denetim ekipleri, sadece ticaretin düzenlenmesini değil, aynı zamanda üreticilerin emeğinin karşılığını alabilmesini ve tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşabilmesini sağlamak adına yoğun mesai harcıyor. Büyükşehir ekipleri böylelikle haksız rekabetin ve vergi kayıplarının da önüne geçerek, kayıtlı ekonominin güçlenmesine katkı sunuyor.

Denetim faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Haller Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin haftalık denetim planlamalarını titizlikle hazırladığını belirterek, “İlimizde üretilen ürünlerin ya da ilimizden geçen sebze ve meyve yüklü araçların denetimi için ekiplerimiz, her hafta bir sonraki haftanın programını oluşturarak planlı ve sürekli bir çalışma yürütüyor. HKS sistemine uygunluk, belge kontrolleri ve ürünlerin takibi titizlikle yapılıyor. Denetimlerimiz gece gündüz devam ediyor” dedi.