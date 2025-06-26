Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Manisalıları doğayla buluşturmak için hayata geçireceği projelerden Bozköy Deresi Rekreasyon Alanı için çalışmalar sürüyor. Kısa süre içinde başlayacak çevre düzenlemesi öncesinde, MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, dere yatağında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi’ndeki Bozköy Deresi’nde rekreasyon alanı için yapım ihalesi tamamlanırken projenin başlangıcı öncesinde MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından dere yatağı ve çevresi temizlendi.

Ayrıca, beton tabanlarda bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Temizlik çalışmalarıyla hem derenin su akışı sağlıklı hale getirildi hem de taşkın risklerinin önüne geçildi.

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, “Merhum Başkanımız Ferdi Zeyrek’in sözüyle başlayan süreç, Başkanımız Besim Dutlulu’nun kararlılığıyla sürüyor. Yıllardır ihmal edilmiş bir alanda kapsamlı bir temizlik çalışması yaptık. 14 kamyon malzeme çıkardık. Bu çalışma sadece bir temizlik değil aynı zamanda yeni bir yaşam alanının ilk adımı. MASKİ olarak temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Manisa için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Bozköy Deresi çevresinde bin 150 metrekarelik bir alanda rekreasyon projesini kısa süre içinde hayata geçirecek. Projede, bölgeye özgü bitkilerle doğal doku korunacak, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları oluşturularak vatandaşlara doğayla iç içe huzurlu bir yaşam alanı sunulacak.