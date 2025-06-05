Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kurban Bayramı arifesinde Canlı Hayvan Borsası’nı ziyaret ederek kurbanlık hayvan satıcılarına bereketli satışlar diledi. Başkan Zeyrek, ziyareti esnasında karşılaştığı kurban pazarlığına da aracılık etti.MANİSA (İGFA) - Kurban Bayramı’nın arife gününde kent merkezinde bulunan Canlı Hayvan Borsası’nda kurbanlık hayvan satışları devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve daire başkanları ile birlikte kurbanlık satışlarının gerçekleştirildiği Hayvan Borsası’nı ziyaret etti.

Farklı şehirlerden ve Manisa’nın ilçelerinden gelen kurbanlık satıcılarına bereketli satışlar dileyen Başkan Ferdi Zeyrek, taleplerini de dinledi.

Başkan Zeyrek, kurbanlık almak için gelen Manisalılarla sohbet edip bayramlarını kutlayarak pazarlıklarına da aracılık etti.