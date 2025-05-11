Manisa Büyükşehir Belediyesi, 10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında ‘Sağlık İçin Adım Adım Yürüyüş Etkinliği’ düzenledi. İlki gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar hem doğayla iç içe olup yürüyüş yaptı hem de müzikle dansla dolu eğlenceli bir gün geçirdi.MANİSA (İGFA) - Atatürk Kent Parkı’nda düzenlenen yürüyüşte her yaştan vatandaş, doğayla iç içe bir ortamda, sağlıklı ve enerjik bir yaşam için adım attı.

Yürüyüş öncesinde ve sonrasında zumba danslarıyla katılımcılar hem eğlenceli hem hareketli dakikalar geçirdi. Etkinlikte, 7-15 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz skolyoz taraması yapıldı, vatandaşların şeker ve tansiyon ölçümleri gerçekleştirildi. Nurcan Zeyrek’in de yer aldığı etkinliğe; Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Daire Başkanı Zeynep Çetinkaya, Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yönetici, antrenör ve sporcuları ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte katılımcılara bilgilendirmede bulunan Operatör Doktor Erdem Nalbant, “Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne böyle bir etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyorum. Doğduğumuzdan ve emeklemeye başladığımızdan itibaren ilk hedeflediğimiz şey yürümek. Bugün de onu hala devam ettiriyoruz. Yürümek sağlıklı bir şey. Sağlığı tarif ederken zihinsel, ruhsal ve bedensel iyilik hali diye tarif ederiz. Buna iyi gelen tek şey spor aktivitesi ve yürüyüştür” diyerek vatandaşlara spor aktivitelerine ve yürüyüşe ömür boyu devam etmeleri tavsiyesi verdi.

Yürüyüşün etkinliğinin sosyalleşme ve dijital hayattan kısa süreliğine uzaklaşma fırsatı sunduğunu belirten Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, “Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü’nde ilkini gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz bundan sonra da farklı ilçelerde, farklı farklı sağlık temaları ile devam edecek. Doğada zaman geçirerek hem daha hareketli hem de sağlık konularında farkındalığımızı artırarak sosyalleşeceğimiz ‘Sağlık İçin Adım Adım’ etkinliklerimizde dijital hayattan kısa süreliğine uzaklaşmayı sürdüreceğiz. Etkinliğimize gönüllü eşlik eden hekimlerimizden sağlık tüyoları almamızın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü’müzde görevli sağlık çalışanı ekip arkadaşlarımız da isteyen katılımcılara basit sağlık taramaları ile destek verecek” ifadelerini kullandı.

Sosyalleşerek keyifli bir zaman geçirdiklerini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Zeynep Çetinkaya, “Etkinlik bugün Kentpark’ta başladı. Ama bundan sonra her ay farklı bir ilçede, Manisalılarla birlikte sağlık için adım atmaya devam edeceğiz. Bu etkinlikte sadece sağlık için adım atmadık. Birbirimizle tanıştık, kaynaştık. Sosyalleşmemiz için de son derece yararlı oldu. Bugün burada olduğum için çok mutluyum” dedi.