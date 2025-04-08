Ege Belediyeler Birliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Sarıkız ve Göksu bölgelerindeki sondajlar hakkında görüştü.

MANİSA (İGFA) - İZSU’nun Sarıkız ve Göksu bölgelerindeki sondajları ile ilgili konuları görüşmek, yaşanan iklim krizi ve kuraklıkla ilgili çözüm yolları oluşturmak için Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı ile İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Manisa’da bir araya geldi. MASKİ Genel Müdürlüğü’nde yapılan görüşmelerde, mevcut durum değerlendirildi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Buradaki temasların ardından iki kurum yetkilileri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’i makamında ziyaret ederek görüşmede bulundu. Görüşmede, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Müdür Yardımcıları Bircan Kaynak ile Doç. Dr. Özgür Avşar da yer aldı.

SU TAHSİS YETKİSİ DSİ’NİN

Sarıkız ve Göksu bölgelerinde İZSU tarafından kullanılan sondajlar ile ilgili iznin 1980 yılında DSİ tarafından verildiği belirtildi. Başkan Zeyrek, “1980 yılında, yani 45 yıl önce Sarıkız ve Göksu Bölgesi’nde sondaj açma ve bu suyu İZSU’nun İzmir’e taşıması için DSİ tarafından planlama yapılmış. Bu bölgelerdeki sondajlar ile ilgili yetki ve sorumlulukDSİ ve İZSU’dadır. Aynı şekilde Gördes Barajı’ndan da geçmiş yıllarda su tahsisi yapılmış ve buradan da İzmir’e su gitmektedir” dedi.

Başkan Zeyrek, “Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle tüm dünyada temiz su kaynakları giderek azalıyor. Bir tarım kenti olan Manisa’mızda da su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması büyük önem arz ediyor. İZSU Genel Müdürümüz Gürkan Erdoğan’ı da Manisa’ya davet ederek, çözüm önerileri üzerine görüştük. DSİ’nin İZSU’ya vermiş olduğu izne göre bölgelerden yılda 40 milyon metreküp suyu çıkarıp, İzmir’e götürme hakkı bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 30 milyon metreküp suyu İzmir’e taşıyan İZSU, 2025 yılında da 32 milyon metreküp suyu taşımayı planlıyor. Önümüzdeki günlerde çözüm için planladığımız çalışmaları kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.

“BULDUĞUMUZ ÇÖZÜM YOLLARI ÜZERİNE ÇALIŞTIKTAN SONRA YENİDEN BİR ARAYA GELİP, KAMUOYUNU BİLGİLENDİRECEĞİZ”

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan da “MASKİ Genel Müdürlüğü’nün ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in daveti üzerine Manisa’daki sondajlarımız ve yaşanan kuraklıkla ilgili görüşmek üzere bir araya geldik. Devlet Su İşleri, ulusal ölçekte şehirlere su temin etmek ve bunu planlamakla görevli ve sorumlu kurumdur. DSİ tarafından yapılan planlama gereği 1980 yılından beri İzmir’e Sarıkız ve Göksu Bölgesi’nden su taşınmakta. Geçmiş yıllarda açılan 11 adet sondajın veriminin düşmesi nedeniyle yeni sondajlar açıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek ile alternatif yollar üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Gediz Havzası’nın korunması için de birlikte hareket edeceğiz. Bulduğumuz çözüm yolları üzerine çalıştıktan sonra yeniden bir araya gelip kamuoyunu bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı.

BÖLGEDEKİ SULAMA KOOPERATİFLERİ VE ÇİFTÇİLER İLE DE BİR ARAYA GELİNECEK

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı ise “Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek öncülüğünde kısa bir süre içerisinde bölgedeki sulama kooperatifleri ve çiftçileri de kapsayacak şekilde çözüm için bir araya geleceğiz. Oluşturacağımız yeni yol haritası ile hem İzmir ve Manisa’ya hem de çiftçilerin avantajına olacak şekilde bir takım düzenlemelerönermeyi planlıyoruz” dedi.