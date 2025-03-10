Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde parklarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa’nın daha yaşanılabilir bir hale gelmesi adına fiziki düzenlemelere ara vermeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan sosyal alanlarda da bakım, onarım çalışmaları yürütüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım ve Atölyeler Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatih Parkı ile Bülent Koşmaz Parkı’nda çalışmalar gerçekleştirildi. Parklarda bulunan ve zaman içerisinde yıpranan ahşap oturma alanları, gölgelikler ve ahşap köprü, Büyükşehir Belediyesi şantiyesinde üretilen malzemelerle yenilendi. Ayrıca Fatih Parkı’nda meydana gelen zemin bozulmaları da ekipler tarafından onarıldı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakım Onarım ve Atölyeler Şube Müdürü Yılmaz Uçar, “Büyükşehir Belediyesi şantiyemizde kendi ekiplerimizle ürettiğimiz malzemelerle iki parkta bulunan ahşap alanları yeniledik. Manisalıların güvenli, konforlu ve estetik alanlarda vakit geçirebilmeleri çalışmalarımız belirlenen program çerçevesinde devam edecek” dedi.