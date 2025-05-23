Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Haftası kapsamında düzenlediği Gençlik Festivali’nde, dans ve spor etkinliğiyle Manisalılara unutulmaz bir gün yaşattı. Atatürk Kent Parkı’nda dans ve spor eğitmenleri Hüseyin Ayaz ve Hasan Kılınçer’in sahne aldığı etkinlik, coşkulu anlara büyük ilgi gördü.MANİSA (İGFA) - Her yaştan vatandaşın yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, zumba ve aerobik gibi tempolu aktivitelerle hem spor yapıldı hem de dansın keyfi çıkarıldı.

Etkinlik boyunca renkli görüntüler oluşurken katılımcılar müzik eşliğinde enerjilerini doyasıya sergiledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Kültür Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz, Sosyal Projeler, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Müjde Günderen ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Gülşah Hakyol da etkinliğe katılarak vatandaşlarla birlikte bu özel günü kutladı.

Dans eğitmeni Gizem Çokberkit, “Bugün burada olmaktan çok mutluyuz. Daha önce de çok güzel karşılanmıştık. Yine aynı coşkuyu görmek bizi sevindirdi. Bu kez yalnızca kadınlar değil, erkeklerin de yoğun ilgi göstermesi çok güzel” ifadelerini kullandı.

Manisalıların büyük ilgi gösterdiği etkinlik, Gençlik Haftası’nın coşkusunu hep birlikte yaşama fırsatı sundu.