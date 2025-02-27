Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde organize edilen EGEKAF’25 (Ege Kariyer Fuarı), 16 üniversitenin ve 300’den fazla firmanın katılımıyla başladı. 65 binden fazla ziyaretçinin beklendiği organizasyona, çeşitli üniversitelerden gelen öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi de Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (MASMEK) ile EFEKAF25’e katıldı.MANİSA (İGFA) - Açılış törenine katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, MASMEK standını da ziyaret ederek diğer kurumlarla birlikte misafirleri Manisa’da en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi. Üniversite öğrencileri, MASMEK standına yoğun ilgi gösterdi.

EGEKAF’25, 26-27 Şubat tarihlerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde Şehzadeler Yerleşkesi’nde gerçekleştiriyor. Toplum 5.0 temasıyla gerçekleşen fuarda, Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASMEK standıyla yer alarak öğrencilerle buluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen ve İnsan Kaynakları Dairesi Eğitim Şube Müdürü Funda Arslan da fuara katılarak MASMEK standını ziyaret etti.

Fuarı çok önemsediklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, “EGEKAF’25 Fuarı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde Aydın, Balıkesir, Denizli, Muğla ve İzmir ‘den 16 üniversitenin katıldığı bir organizasyon. Daha önce Denizli’de yapılmış. Şu anda Manisa’da misafir ediyoruz öğrencilerimizi. Manisa için önemli olduğunu düşünüyoruz.

Hem organize bölgelerimiz hem ticaret yapan, ihracat yapan, üretim yapan firmalarımız için önemli bir fuar. Kariyer planlarını yapacak öğrencilerimiz için de önemli. 300’den fazla firma katıldı. Ülkenin en önemli sanayi ve ARGE kuruluşları da burada. 65 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu fuarda yerimiz aldık. Sayın Valimiz, Sayın Başkanımız Ferdi Zeyrek, üniversitemiz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi ortaklaşa olarak Manisa’ya gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız” dedi.

“İstihdam Ofisi’nde son aşamadayız”

Ali Kılıç, “Manisa için, Manisa’da yaşayan vatandaşlarımız, gençlerimiz için kariyer planı anlamında bizim de bazı faaliyetlerimiz olacak. Hazırlanıyoruz. İstihdam Ofisi’mizi kuruyoruz. Yakında açılışını yapacağız. Daha sonra meslek fabrikalarını kuracağız.

Buradaki amacımız, sanayide ne tür bir istihdama ihtiyaç varsa o yönde kurslar açarak, insanları yetiştirerek istihdam olanağı sağlamak. Bununla ilgili hazırlıklarda son aşamaya gelmiş durumdayız. İhtiyaç duyulduğunda hizmet ve tarım sektörü için de kurslar vereceğiz. Manisa’nın kalkınmasına, üretimine katkı sağlamak, artı değer yaratmak amacıyla faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Başkanımız Ferdi Zeyrek’in Manisa için çok büyük hayalleri var. Biz de ekip olarak bu hayalleri gerçekleştirmek konusunda yardımcı olacağız. İnsana dokunarak, insanın yaşamına katkı sağlayarak çalışacağız” ifadelerini kullandı.

MASMEK Üniversite Öğrencilerin Taleplerini Alıyor

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen de “MASMEK kurslarımızla gençlerimize, yetişkinlerimize yönelik farklı alanlarda hizmet veriyoruz. Burada üniversite öğrencilerimizin de yoğun ilgisi var kurslarımıza. Onların bizden beklediği kursları öğrenmek istiyoruz.

Talepleri hangi doğrultuda. Yardımcı olabileceğimiz alanlarda onların önünü açmak, istihdam olanaklarını artırmak için taleplerini dinleyeceğiz. Bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. Şu an çok geniş bir yelpazede kurslar veriyoruz. 8 ana dal altında çeşitli branşlarımız var. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda kurslarımızı açıyoruz” dedi.