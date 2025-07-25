Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocukların daha keyifli bir yaz tatili geçirmesi için başlattığı ‘Havuzlar Bizden, Mutlu Gülüşler Sizden’ projesiyle mahallelerde portatif havuzları çocuklarla buluşturuyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi park, okul bahçeleri ve mahallelerde yüzme havuzlarını çocuklarla buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi’nin, çocukların yaz tatilinde keyifle zaman geçirmesi için başlattığı ‘Havuzlar Bizden, Mutlu Gülüşler Sizden’ projesi ile çocuklar hem spora teşvik ediliyor hem de sosyalleşiyor. Ücretsiz, güvenli ve eğlenceli portatif yüzme havuzlarında 6-13 yaş arası çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde suyla buluşuyor ve sıcak yaz günlerinde serinleyerek birlikte, eğlenceli zaman geçiriyor.

“ONLARIN GÜLÜŞÜ, BİZİM EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaz aylarında artan sıcaklara dikkat çekerek, “Yaz sıcaklarının özellikle çocuklarımızı olumsuz etkilediği bugünlerde, onların serinleyebileceği ve güvenle vakit geçirebileceği ortamlar oluşturmak çok kıymetli. Bu projeyle hem yüzme öğrenmelerini teşvik ediyor hem de yaz tatillerini mutlu anlarla geçirmelerini istiyoruz. Onların gülüşü, bizim en büyük motivasyonumuz” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Çocuklara mutlu ve sağlıklı bir yaşam sunmak için çalıştıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Günderen, “Başkanımız Besim Dutlulu, çocukların mutluluğunu çok önemsiyor. Bizler de çocuklarımız için en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Portatif havuzlarımızda uzman eğitmenlerimizle çocukların, güvenli ve eğlenceli bir yaz tatili geçirmesini istiyoruz. Aynı zamanda hem sosyalleşmelerini hem de spor kültürünün oluşmasını ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini amaçlıyoruz” dedi.

HAVUZLARIN KURULACAĞI ALANLAR

Portatif havuzlar; Akhisar Bülent Ciğercioğlu Kültür Parkı’nda 24 Temmuz- 15 Ağustos, Turgutlu Irlamaz Parkı’nda 24 Temmuz- 15 Ağustos, Salihli Mimar Ferdi Zeyrek Parkı’nda 24 Temmuz- 15 Ağustos, Yunusemre Merkez Efendi Mahallesi 3905 Sokak’ta 24 Temmuz- 14 Eylül, Şehzadeler Gençlik Parkı’nda 24 Temmuz- 14 Eylül, Yunusemre Muradiye 1 Mayıs Parkı’nda 24 Temmuz- 14 Eylül, Kula 4 Eylül Ortaokulu Bahçesi’nde 18 Ağustos-6 Eylül, Soma Millet Bahçesi’nde 18 Ağustos- 14 Eylül, Saruhanlı Cengiz Topel Mahalle Muhtarlığı önünde 18 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında hizmet verecek.