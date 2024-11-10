Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, hafta sonunu Köprübaşı, Demirci ve Gördes ilçelerinde geçirerek çeşitli açılış, tören ve ziyaretlerde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapmış olduğu ilçe ziyaretlerine bir güne 3 ilçe sığdırarak devam etti. Köprübaşı, Demirci ve Gördes ilçelerini ziyaret eden Başkan Zeyrek, tören ve açılışlara katıldı, ziyaretler gerçekleştirdi.

Başkan Zeyrek, Köprübaşı ilçesinde tohum dağıtım törenine katıldıktan sonra Belediye Başkanı Fatih Taşlı’yla birlikte ilçeye yapılacak yeni yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Köprübaşı Belediyesi olarak ilçeye el birliği ile hizmet edeceklerini söyledi. Daha sonra Demirci ilçesine geçen Başkan Zeyrek, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara’ya konuk oldu. Demirci ilçesinde, altyapı çalışmalarının tamamlanma aşamasına gelindiğini belirten Başkan Zeyrek, yapılacak üstyapı projeleri hakkında da bilgi verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Demirci Belediyesi arasında gerçekleştirilecek ortak projelerle ilgili görüşmeler yapıldı. Başkan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, yapılan ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Zeyrek, Dilek Ağacı Kadın Yaşam Derneği Başkanı Dilek Durul ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Dernek Başkanı Durul ve dernek üyelerinin taleplerini dinleyen Başkan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin imkanları doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarının yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

Son olarak Demirci ilçesini ziyaret eden Başkan Zeyrek, üreticilere yapılan tohum desteğinin ardından Gördes Belediyesi Muhtarlık İşleri Birimi’nin açılış törenine katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, CHP İlçe Başkanı Zafer Aslan, Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çiftçi, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasında Başkan Zeyrek, muhtarlara randevunun olmadığını, ne zaman isterlerse gelebileceklerini hatırlattı.