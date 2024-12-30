Manisa Büyükşehir Belediyesi, başlattığı altyapı çalışması atağı ile Yunusemre ilçesine bağlı Demirci Mahallesi sakinlerinin yıllardır yaşadığı taşkın sorununu çözüme kavuşturdu.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayla dere yatağındaki yetersiz menfezlerin yerine daha büyük çapta yeni menfezler ilave edilerek, yıllardır yaşanan sorunun önüne geçildi.

Demirci Mahallesindeki dere yatağında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen projeyle bölgedeki yağış kaynaklı su baskınlarının önüne geçecek yeni menfezler imal edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in altyapı yatırımlarına öncelik veren yönetim anlayışıyla hayata geçirilen bu proje, vatandaşların hayatını kolaylaştırırken mahalle halkından da tam not aldı. Demirci Mahallesi Muhtarı Ziyanur Bilge, çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.