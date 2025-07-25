Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla her yıl düzenlediği aşure dağıtımı bu yıl da kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirdi. Bu yıl çölyak hastaları için de özel olarak glütensiz aşure hazırlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl geleneksel hale gelen aşure dağıtımları, bu yıl da Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Alaybey Pazaryeri, Laleli Pazaryeri, Ulupark, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Muradiye Pazaryeri, Nurlupınar Pazaryeri, Karaköy ve Perşembe pazaryerlerinde gerçekleşti.

Bu yıl çölyak hastaları da unutulmadı ve onlar için özel olarak hazırlanan glüteniz aşureler de ikram edildi. Perşembe Pazaryeri’ndeki aşure dağıtımına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Destan Bulgay, Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan, Mutlu Beslen Kadın Kooperatifi Başkanı Özlem Şivecan da katıldı.

ÇÖLYAK HASTALARINDAN TEŞEKKÜR

Kendilerinin de düşünülerek glütensiz aşure hazırlanıp ikram edilmesi nedeniyle mutlu olduklarını belirten çölyak hastaları ve aileleri, duyarlı yaklaşım için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. 45 yıldır çölyak hastası olduğunu ifade eden Sema Sarıhan, “Dışarda dağıtılan aşureleri yiyemiyorduk çünkü glütensiz ürünlere ihtiyacımız var. Besim Başkanımıza teşekkür ederim, rahmetli Ferdi Başkanımızın açtığı yoldan ilerliyor” dedi.

Çölyaklı Meral Kululu da “Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile çok güzel yardımlar alıyoruz ve artık glütensiz gıdaya kolay ulaşabilir hale geldik. Glütensiz aşure de çok lezzetliydi, keyifle yedik. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne böyle bir farkındalık yarattığı için bütün çölyak hastaları adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Murat Kur, Muharrem Ayı boyunca 9 noktada aşure dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu yıl ilk kez glütensiz aşure de hazırladık. Ayrıca yaklaşık 200 çölyak hastasına, iki ayda bir gıda kolisi desteği veriyoruz. Farkındalık arttıkça bu sayı 400’e kadar ulaştı. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli beslenmelerini desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Bizim İçin Çok Değerli ve Önemli Bir Etkinlik”

Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan, “Glütensiz aşure dağıtımı bizim için çok değerli ve önemli bir etkinlik. Çünkü dışarıda aşureleri görüp bir türlü yiyemiyorduk ve bunla ilgili bir eksikliğimiz vardı. Büyükşehir Belediyesi’ne çölyak hastalarının da tüketebileceği ve dışarıda sosyalleşebileceği bir alanda glütensiz aşure talebimizi ilettik ve sağ olsun Büyükşehir Belediyesi bunu gerçekleştirdi. Şu an Manisa’nın en kalabalık pazarı Perşembe Pazarı’nda çölyak hastası olarak burada glütensiz aşure yemenin tadına varıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla düzenlediği glütensiz aşure dağıtımı için Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya çok teşekkür ediyoruz” dedi.