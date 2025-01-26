Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin gelirlerinin arttırması amacıyla kooperatiflere desteğini ve iş birliğini sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma ve kooperatifçilik konusundaki kararlı adımları, hem üreticilere hem de tüketicilere yönelik faydalar sunuyor.

Belediye, özellikle süt üreticilerine sağladığı destekle, kırsal kalkınmanın önemli bir parçası olan kooperatifçiliği güçlendirerek ekonomik ve sosyal bir model oluşturmayı hedefliyor.

Tohumdan gübre desteğine kadar birçok konuda üreticilere ve kooperatiflere destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaptığı ziyaretlerle de kooperatiflerin taleplerini dinliyor, olası iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuyor. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. Genel Müdürü Salih Fulcun, Salihli Yılmaz Süt Üreticileri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Kudret Gergin ve üyelerinin yer aldığı ziyarette, süt üretim ve paketleme merkezi ve iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

KOOPERATİFLERE BÜYÜK DESTEK

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in liderliğinde, kırsal kalkınma ve kooperatifçiliğin gelişmesi için önemli projelerin hayata geçirildiğini söyleyen Prof. Dr. Yusuf Kurucu, kooperatiflerin desteklenmesinin hem gıda güvenliğini artıracağını hem de üreticilerin gelirlerini yükselteceğini vurguladı. Prof. Dr. Kurucu, Başkan Ferdi Zeyrek’in kooperatiflere büyük önem verdiğinin altını çizerek, bu projelerin, üreticilere ekonomik fayda sağlarken tüketicilerin de sağlıklı ve uygun fiyatlı gıda ürünlerine erişimini kolaylaştırdığını ifade etti. Kurucu, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. Genel Müdürü Salih Fulcun, özellikle süt üreticilerine yönelik başlatılan projelerin seçim döneminde Başkan Ferdi Zeyrek’in taahhütleri arasında bulunduğunu belirterek, “Seçimin ardından çalışmalarını hemen başlattık. Bu noktada kooperatiflerle toplantılar yapıyoruz ve ihtiyaçları belirliyoruz. İyi örgütlenmiş, üyesi fazla olan, kaliteli süt üreten Yılmaz Süt Üreticileri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile iş birliği protokolü imzaladık. Vatandaşların çiğ süt talebini karşılamak için yüksek kaliteli, hastalıktan ari sütlerin, uygun fiyatla vatandaşlarla buluşturulmasına yönelik süt toplama merkezi ve paketleme tesisi kuruldu. Bununla ilgili dört aylık sürede yapılan çalışmalar ile tüm izinler alındı. Sütlerin hastalıktan ari olup olmadığı denetlendi. O bölgede bulunan üreticilerin sütleri alınıyor, paketlenerek Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik hizmetleri arasında yer alan Halk Mandıra aracılığıyla tüketicilerle buluşuyor. Tesisin günlük 15 ton süt işleme kapasitesi var. Zaman içinde bu kapasiteyi arttırmayı hedefliyoruz. Salihli ilçemizde başlayan bu pilot uygulama, ilerleyen zamanda diğer ilçelerimizde de yaygınlaşacak” diye konuştu.