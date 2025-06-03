Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı zabıta ekipleri, Bayram öncesinde Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki kurban kesim yerleri, marketler ve Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, özellikle bayram yoğunluğunun artış gösterdiği noktalara odaklanarak, halk sağlığı ve güvenliği açısından kontroller yaptı.

Kurban Kesim Yerlerinde Geniş Çaplı İnceleme

Kurban kesim bölgeleri olarak belirlenen Karaköy ve Perşembe Pazarı’nda bayram öncesi gerekli önlemler alındı. Zabıta ekipleri, bu bölgelerdeki durumu inceleyip elektrik, su ve gider altyapısını da kontrol ederek herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için çalışma yürüttü. Denetimlerle vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda yerine getirmeleri hedeflendi.

Marketlerde Etiket ve Son Kullanma Tarihi Denetimi

Marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde ise ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki uyum ve ürünlerin son kullanma tarihleri dikkatle incelendi. Tüketicilerin mağduriyet yaşamaması ve sağlıklı ürünlere ulaşması amacıyla yapılan denetimlerde, tespit edilen eksiklikler hakkında gerekli uyarılar yapıldı ve yasal işlemler başlatıldı.

Otobüs Terminalinde Emniyet Kemeri ve Bilet Kontrolü

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı Kurban Bayramı Tedbirleri kapsamında Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde de denetim gerçekleştirildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, yolculara, emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme yaptı. Ayrıca, yolcuların bilet kontrolleri yapılarak korsan taşımacılığın önüne geçilmesi ve güvenli seyahat ortamının sağlanması hedeflendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, Kurban Bayramı süresince denetimlerin devam edeceğini, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.