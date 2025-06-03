Konya Karatay Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bayramı huzur ve sağlık içinde geçirebilmeleri amacıyla ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.KONYA (İGFA) - İlçe genelinde titizlikle yürütülen çalışmalarla vatandaşların yaz aylarını daha konforlu ve sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri hedefleniyor. Bu kapsamda Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinesinde 8 ULV cihazlı araç ve 16 personelden oluşan ekiplerle ilaçlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Tüm mahalleleri kapsayan uygulamalar, insan yoğunluğunun en az olduğu saatlerde gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanlığı onaylı, çevre dostu ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçların kullanıldığı çalışmalarda, haşerelerin üreme dönemleri göz önünde bulundurularak larva dönemine yönelik de etkili müdahalelerde bulunulmuştu.

PARKLAR VE YEŞİL ALANLARDA DA YOĞUN MÜCADELE

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise parklar ve yeşil alanlardaki ağaçlarda yaprak biti, haşere, mantar ve çeşitli zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Doğanın dengesini koruyan ve insan sağlığına zarar vermeyen kimyasalların tercih edildiği uygulamalar kapsamında, karasinek ve sivrisineklere karşı mücadele Kasım ayına kadar hava koşullarına bağlı olarak devam edecek.

TALEPLER HIZLI ŞEKİLDE YANITLANIYOR

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilaçlama faaliyetlerinin Karatay’ın tüm mahallelerinde çevreye ve diğer canlılara zarar vermeden sürdürüldüğünü ifade etti. Yetkililer ayrıca, yaz dönemi boyunca rutin çalışmaların yanı sıra muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen taleplerin de hızlıca değerlendirilerek çözüme kavuşturulduğunu belirtti.