Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda şehit ve gazi yakınlarını yalnız bırakmadı. Şehit ve gazi aileleri ziyaret edilirken, şehitlikte düzenlenen törenle aziz şehitler dualarla anıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Gazi Yakınları Şube Müdürlüğü’nün organizasyonuyla gerçekleşen ziyaretlerde; şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelindi.

Şube Müdürü Selçuk Yıldız, dernek temsilcilerinin de katıldığı ziyaretlerde, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in selamlarını ileterek ailelerin bayramlarını kutladı.

Şehitliklerde dualarla anma töreni düzenlendi.

Törene, şehit ve gazi dernek başkanları ile şehit aileleri katıldı. Okunan duaların ardından, mezarlara karanfil bırakıldı. Selçuk Yıldız, “Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine minnettarız. Önce Başkanımız Ferdi Zeyrek’in selamlarını ileterek bayramlarını kutladık. Ardından da şehitlerimizi bayram öncesinde kabirleri başında dualarla andık. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak gazilerimizin, şehit ve gazi ailelerimizin her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine sabır diliyoruz” dedi.