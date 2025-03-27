Malatya Büyükşehir Belediyesi, çevre duyarlılığını artırmak amacıyla öğrencilere yönelik "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık" farkındalık eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından son bir ayda 4 bin 753 öğrenciye farkındalık eğitimi verildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İş Güvenliği Birimleri ile koordineli olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, iklim değişikliğinin etkileri, sıfır atık uygulamaları ve çevreye duyarlı yaşam alışkanlıkları gibi konular anlatıldı.

ÇEVRE DUYARLILIĞINA FARKINDALIK SAĞLANIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere çevre bilincini aşılamak ve bu bilinci toplumun her kesimine yaymak amacıyla verilen eğitimlerde, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması, geri dönüşümün önemi ve iklim değişikliğiyle mücadele yöntemleri gibi konularda sunumlar gerçekleştirildi.

Öğrencilere çevre dostu yaşam tarzını benimsemenin önemi de anlatılırken, sıfır atık hareketinin günlük hayatlarına nasıl entegre edebilecekleri uygulamalı olarak gösterildi. Avrupa Birliği CCAGP-067 Türkiye İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı çerçevesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Bilinç ve farkındalık Artırma Projesi kapsamında öğrencilere verilen farkındalık eğitimleri Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı iş güvenliği birimleri ile koordineli olarak yapılıyor.