Malatya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarının planlı ve koordineli bir şekilde yapılması için hazırlık toplantısı yaptı.

MALATYA (İGFA) - Toplantı Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er başkanlığında Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı AYKOME’nin organize ettiği karla mücadelede alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantıya 13 ilçenin belediye yetkilileri, ilgili daire başkanları ile güvenlik ve sağlık birimleri temsilcileri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda karla mücadelede alınacak önlemler, ilçe belediyelerinin ve ilgili kurumların yapacağı çalışmalar hakkında görüşme gerçekleştirildi. Toplantı öncesi kısa bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Karla mücadele konusunda Malatya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün birimlerin, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için 7/24 görev esasına dayalı bir şekilde çalışması gerektiğini söyledi.

Başkan Er konuşmasının devamında Malatya genelinde çalışacak olan araç ve personel sayıları hakkında da bilgiler aktardı. Başkan Er, “Merkezde 16 noktada 137 araç ve 816 personel görev yapacak. Ekiplerimiz tarafından 7 bin ton tuz stok edilmiş durumda. Kırsal alanlarda da 18 nokta oluşturuldu. Kış şartlarının yoğun geçtiği ilçelerde birden fazla nokta oluşturuldu. Önemli olan çok iyi bir organizasyon yapmak ve bu organizasyonu uygulamaya aktarabilmektir.

Kırsal alanda oluşturulan 18 bölgede 132 araç ve 230 personelle çalışmalar yürütülecek. Malatya il sınırları içerisinde toplamda 13 bin kilometre yol ağımız bulunmakta. Büyükşehir Belediyesi toplamda 269 araç ve 1046 personelle hizmet verilecek. Yapılan bu çalışmalarla vatandaşlarımızın mağduriyetinin mümkün olduğu kadar önüne geçilmiş olunacaktır. Kış ayları için gerekli tedbirleri bu şekilde almış bulunmaktayız. Kırsal alanda çalışacak olan arkadaşlarımızla ilgili olarak da iletişimi hiçbir zaman koparmadan çalışılacaktır. İnşallah almış olduğumuz bu tedbirler sayesinde en küçük bir sıkıntı ile karşılaşmayız. Bu sezonun kazasız bir şekilde geçirmeyi Allah nasip etsin. Allah kar çalışmalarında emek harcayacak olan bütün personellerimize güç kuvvet versin” dedi.