Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in makamında renkli görüntülere sahne oldu.PAZARYERİ GÜNDEM

BİLECİK (İGFA) - Minik misafirlerini büyük bir sevgiyle karşılayan Başkan Tekin, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günde, yarının teminatı evlatlarımızı belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Makam koltuğu devrini yaparak hem onların vizyonunu dinledik hem de bayram coşkusunu birlikte yaşadık,” ifadelerini kullandı.

Başkanlık koltuğuna oturan öğrencilerin kimi park, kimi oyun evi yapılmasını isterken, bazıları da hayvanlar için barınak talepleriyle dikkat çekti. Çocukların heyecanı ve neşesi belediye binasında adeta bayram havası estirdi.

Bu anlamlı buluşma, çocuklara hem özgüven aşılayan hem de demokrasinin ve yönetime katılımın önemini öğreten özel bir anı olarak hafızalara kazındı.