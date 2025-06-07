LÖSEV’e kayıtlı lösemi ve çocukluk çağı kanseriyle mücadele eden minikler Türkiye genelinde yapılan bayramlaşma etkinlikleri ile Kurban Bayramını kutladı. Bayram hediyelerini alan, dans gösterileri ve oyunlarla neşelenen minik kahramanlar hep bir ağızdan umutla, “İyi Bayramlar” diledi.ANKARA (İGFA) - “Tüm çocuklar eşit doğar ve en iyi bakım ve tedavilere eşit kavuşurlar” inancı ile yola çıkan LÖSEV- Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 27 yıldır lösemili çocuklar başta olmak üzere çocukluk çağı kanserleriyle mücadele eden minik kahramanlara umut oluyor. LÖSEV’e kayıtlı lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklar ve aileleri bayramlaşma etkinlikleri ile bir araya geldi. Kurban bayramı kutlamaları için gerçekleştirilen gösteriler renkli anlara sahne oldu. Çocuklar, etkinlikler ile eğlenirken aileleri de bir arada vakit geçirdi.

LÖSANTE’de Kurban Bayramı Çoşkusu

LÖSANTE’de tedavisi devam eden lösemili ve kanserli çocuklar ve anneleri Kurban Bayramı’nı hastanede karşıladı. LÖSANTE Bayram Programı’nda çocuklar kostümlerle dans etti. LÖSEV ve LÖSANTE Yönetim Kurulu üyeleri, doktorları, hemşireleri ve birbirleriyle bayramlaşan çocuklara bayram hediyelerinin takdim edildiği kutlamada, çocuklar yaşadıkları zorlu mücadeleyi bir an olsun unutup, keyifli anlar geçirerek hep bir ağızdan “İyi Bayramlar” diledi.

Bayram Boyunca Sürpriz Ziyaretler

LÖSEV Sosyal Hizmet ekipleri bayram boyunca Türkiye genelinde hastane ve sürpriz ev ziyaretleri yapıyor. Tedavisi devam eden lösemi ve kanser hastası çocuklar ve refakatçi annelerine bayramlıklar iletiyor, buruk bir bayram sevinci yaşamamaları için hastanelerde hem ziyaret edip bayramlaşıyor hem de hediye ve sürprizlerle zorlu tedavi sürecinde moral veriyor. Tedavisi evinde devam eden minikler ise kostüm giyinmiş gönüllüler eşiğinde ziyaret ediliyor.