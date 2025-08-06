Türkiye’nin önde gelen hijyenik temizlik kağıdı üreticisi Lila Kağıt, 2025 yılı ilk yarı finansal sonuçlarında 930 Milyon TL net kâr elde ettiğini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Dünyada 5 kıtada 81 ülkeye yaptığı ihracatı ve Sofia, Maylo, UltraBerrak, Nua markaları ile temizlik kağıdı sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Lila Kağıt’ın CEO’su Alp Öğücü; şirketin 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçları ve devam eden yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lila Kağıt, 2025 yılı finansal sonuçlarına göre yılın ilk 6 aylık döneminde 930 Milyon TL ile net kâr pozisyonunu korumayı başarırken, brüt kârı 1 Milyar 957 Milyon TL’ye ulaştı.

Net kâr marjı geçen yılın aynı dönemine göre 4,4 puan artış göstererek yüzde 14,5 seviyesine, brüt kâr marjı ise yüzde 30,5 seviyesine yükselirken, FAVÖK marjı da yüzde 19,6 olarak gerçekleşti.

30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Net Finansal Borçluluk / FAVÖK (son 12 aylık) oranı (-) 1,45 olarak kaydedildi. 3 Milyar 511 Milyon TL’lik net nakit pozisyonuna sahip olan şirketin, yıllar içinde özkaynakların oranının artan kârlılık ile birlikte istikrarlı olarak büyümeye devam etmesi ve özkaynakların toplam varlıklara oranının yüzde 78 olarak gerçekleşmesi, güçlü bir özkaynak yapısına sahip olduğunu gösterdi.

Şirket ayrıca, 2024 yılı kârından Temmuz ayında brüt 885 milyon TL kâr dağıtımı yaptı ve düzenli kâr dağıtımı yapısı ile 01/08/2025 – 31/10/2025 dönemi için “BIST Temettü 25 Endeksi” yedek paylar listesine dahil edildi. Şirket, kâr dağıtım politikasıyla uyumlu olarak gelecekte de kalıcı olarak temettü endekslerinde yer almayı hedefliyor.