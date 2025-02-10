Kocaeli İzmit Belediyesi, Türkiye’nin ilk seçilmiş kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ı 54. ölüm yıldönümünde düzenleyeceği anma programıyla yad edecek.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan, 54. ölüm yıldönümünde İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen programla anılacak.

Leyla Atakan için düzenlenecek anma programı 11 Şubat 2024 Salı günü saat 12.00’de Orhan Mahallesi Bağçeşme Mezarlığı’nda gerçekleştirilecek. Ardından Fevziye Camii’nde saat 13.00’de Mevlid-i Şerif okunarak helva ikramında bulunulacak