Tüketiciler ve kurumlar için dijital varlık güvenliği alanında dünya lideri olan Ledger, 10. Kuruluş Yıl Dönümünü kutlamak ve uluslararası alanda büyümesini sergileyerek kriptoların ve dijital değerlerin güvenli mülkiyetini dünya çapında tanıtmak için bir küresel tur düzenliyor. Bu kapsamda Ledger, Türkiye’de gerçekleştirdiği etkinlikle dijital varlık güvenliği konusundaki öncülüğünü bir kez daha kanıtladı.İSTANBUL (İGFA) - Küresel tur Dubai, Hong Kong, Tokyo, Singapur, Bangkok, Sao Paulo, Berlin, İstanbul, Lizbon, Bangalore, San Francisco ve Mexico City gibi önemli şehirleri içeriyor. İstanbul turunda Ledger'ın üst düzey yöneticilerinden sunumlar, şirketin piyasaya sürdüğü yeni güvenli dokunmatik ekranlı Ledger Flex ve Ledger Stax cihazlarının uygulamalı tanıtımları ve geliştiricilere özel oturumlar yer aldı. Ayrıca, Ledger Security Key ile güvenli giriş de dâhil olmak üzere insanların kendi dijital yaşamına sahip olmasının ve bunu güvence altına almasının mümkün kılınmasına odaklanıldı. Ledger'ın küresel turu, sektör uzmanlarını, medyayı, geliştiricileri, influencer'ları ve kripto tutkunlarını bir araya getiriyor.

“LEDGER'IN ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILA YÖNELİK VİZYONUNU SERGİLEYECEĞİZ”

Ledger CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Pascal Gauthier, "Ledger kurulduğundan bu yana 10 yıl geçti. Bu süreçte 7 milyon cihaz satıldı ve dünya çapındaki dijital değerlerin %20'si bu cihazlarla güvence altına alındı. Küresel turumuzda Ledger'ın önümüzdeki 10 yıla yönelik vizyonunu sergileyeceğiz. Ledger'ın temel misyonu sadece teknoloji tutkunlarının değil, herkesin kendi varlıkları, verileri, kimliği ve yaşamı üzerinde güvenli bir mülkiyetinin olmasını sağlamaktır." diyor.

Ledger'ın küresel turunun diğer bir odak noktası ise, karmaşık işlemleri net ve insan tarafından okunabilir bilgilere dönüştüren çok önemli bir özellik olan Şeffaf İmzalama hakkında farkındalık yaratmak olacak. Sektör, HODL yapmak ve satın almak gibi temel değer transferlerinin de ötesinde daha karmaşık uygulamalara doğru yol alırken insan tarafından anlaşılabilen imzalama yöntemleri gitgide vazgeçilmez bir unsur hâline geliyor. Ledger, küresel turu boyunca Ledger cüzdanlarındaki şeffaf imzalama özelliğinin, işlemlerin kullanıcıların anlayabileceği ve doğrulayabileceği bir biçimde görüntülenmesini sağladığını vurgulayacak.

“İNSANLARIN TÜM DİJİTAL İŞLEMLERİNİ ŞEFFAFLIKLA İMZALAYABİLMELERİ MESAJINI VERECEĞİZ”

Ledger'ın Deneyim Direktörü Ian Rogers ise, "Kriptonun benimsenmesi sürecinde, kullanım alanlarının gittikçe sofistike ve işlemlerin de karmaşık bir hâle geldiği yeni bir aşamaya giriyoruz. Ledger'ın küresel turu boyunca net bir mesaj vereceğiz. İnsanların tüm dijital işlemlerini şeffaflıkla imzalayabilmeleri, yapay zekâ tarafından oluşturulan sahteciliklerin yaygınlaştığı bir dünyada çevrim içi kimliklerini kanıtlayabilmeleri ve dijital yaşamları üzerinde gerçek bir egemenliğe sahip olabilmeleri için güvenli dokunmatik ekranlara ihtiyacı var." diyor.

Ledger, son birkaç yılda dijital mülkiyeti daha güvenli ve erişilebilir kılan ürün ve hizmetlerin yer aldığı zengin bir ekosistem oluşturdu. Şirket, dünyanın ilk güvenli dokunmatik ekranlarını tanıttı. Dünyanın ilk kavisli ve güvenli E Ink dokunmatik ekranına sahip cihazı Ledger Stax ve yeni nesil donanım cüzdan Ledger Flex. Ledger ayrıca dijital güvenliği artırmak için geleneksel parolaların daha güvenli bir alternatifi olan Ledger Security Key uygulamasını ve güvenli bir cüzdan kurtarma çözümü olan Ledger Recover'ı da kullanıma sundu. Şirket ayrıca dünyanın en büyük ve en güvenilir kripto kütüphanelerinden biri olan Ledger Academy'yi de oluşturdu.