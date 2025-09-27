Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, UNICEF ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla Ulusal Gençlik Konferansı - LCOY2025 Konya’da başladı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlik kapsamında iklim elçilerinin katılımıyla sunumlar, paneller, çeşitli atölyeler gerçekleştirilecek. Pazar günü sona erecek konferansın hemen akabinde ise 2 Ekim’e kadar sürecek İklim Elçileri Kampı gerçekleştirilecek.KONYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, UNICEF ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla Local Conference of Youth – Ulusal Gençlik Konferansı (LCOY2025) Konya’da başladı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen LCOY2025’in açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yazlık, Büyükşehir’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğin yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın geleceği açısından önem arz ettiğini vurguladı.

Dünyanın geldiği noktada iklim değişikliğinin artık yalnızca bir çevre sorunu olmaktan çıkıp ekonomi, sağlık, tarım ve toplumsal yaşamın tamamını etkileyen küresel bir sorun haline geldiğine değinen Yazlık, “Bu vesileyle gerçekleştirilen ulusal gençlik konferansı, geleceğin teminatı olan gençlerle ortak istişarelerde bulunmak, farkındalık oluşturmak ve uzun vadeli çözümler geliştirmek açısından oldukça faydalıdır” ifadelerini kullandı.

“EN ÖNEMLİ PAYDAŞIMIZIN GELECEĞİMİZ OLAN GENÇLERİMİZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Orhan Solak, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle yoğun mücadele ettiğini kaydederek, “Toplumun her kesimini ilgilendiren bir sorundan bahsediyorsak burada ortak çabaların, kolektif adımların atılması gerekiyor. Dolayısıyla tüm sektörlerin ve toplumun her kesiminin dahil olduğu bir süreci yürütmek durumundayız. En önemli paydaşımızın da geleceğimiz olan gençlerimiz olduğunu biliyoruz. Bizim şu anda yürüttüğümüz çalışmaları, kararları uygulayacak olan ve bu adımları atacak olan sizlersiniz. Ev sahipliğinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye’mize teşekkür ediyorum” dedi.

“GENÇLER BİR ARAYA GELDİKLERİ ZAMAN, BU ORTAKLIK DEĞİŞİM İÇİN BİZİ UMUTLANDIRIYOR”

UNICEF Türkiye ADAP Temsilcisi Chizuru Iwata ise her geçen gün iklim kaynaklı afetlerle karşılaşıldığını anımsatarak, “Bunlar arasında artan sıcaklık, seller, kuraklık ve orman yangınları var. Kriz her çapta hissediliyor. Gençler bir araya geldikleri zaman, ortak faaliyette bulundukları zaman bu güç, bu ortaklık değişim için bizi umutlandırıyor ve daha sürdürülebilir, daha aydınlık bir geleceğe şekil veriyor. LCOY sadece bir toplantı değil, COP30’a giden yolda Türkiye’nin gençlerinin ortak sesini de temsil ediyor. Ev sahipliğinden dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi’ne de içten teşekkürlerimi sunuyorum” değerlendirmesini yaptı.

Pazar günü saat 17.00’ye kadar Selçuklu Kongre Merkezi’nde devam edecek LCOY kapsamında iklim değişikliği, enerji ve çevre gibi konularda alanında uzman iklim elçilerinin katılımıyla sunumlar, paneller ve çeşitli atölyeler gerçekleştirilecek. Pazar günü kapanışta ise Ulusal Gençlik Bildirisi yayımlanacak.

LCOY, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) resmi gençlik platformu olan YOUNGO tarafından desteklenen, gençlerin iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve çevre politikalarına ilişkin bilgi edinmesini ve çözüm önerileri geliştirmesini teşvik eden küresel bir gençlik girişimidir. Ülkemizde düzenlenen LCOY etkinlikleriyle, gençlerin ulusal ve uluslararası iklim politikalarına katkı sunmasını, karar alma süreçlerine aktif katılımını ve küresel müzakerelerde seslerini duyurmasını amaçlıyor.

29 EYLÜL-2 EKİM TARİHLERİ ARASINDA İKLİM ELÇİLERİ KAMPI DA DÜZENLENECEK

LCOY2025 etkinliğini takiben yine Selçuklu Kongre Merkezi’nde 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İklim Elçileri Eğitim Kampı gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede aktif rol üstlenmesini desteklemek amacıyla düzenlenecek kamp ile üniversite öğrencisi iklim elçilerinin bilgi düzeylerinin, liderlik yetkinliklerinin ve iklim politikalarına katkı kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.