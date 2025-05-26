Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü, halk kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılması hedefiyle hayata geçirdiği “Kuşak” projesiyle bir kez daha sahneye çıkıyor.ANTALYA (İGFA) - Sanat yönetmenliğini İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölüm Başkanı ve Halk Oyunları Eğitmeni Onur Durak’ın üstlendiği ve yaklaşık sekiz aylık bir hazırlık sürecinin ürünü olan gösteri, 27 Mayıs Salı akşamı saat 20.00’de Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Şehir Tiyatroları Büyük Sahne’de izleyiciyle buluşacak.

220 DANSÇI İLE GÜÇLÜ ANLATIM

Anadolu’nun dört bir yanından halk oyunlarının yer aldığı “Kuşak”, izleyicilere tam 220 dansçıyla sadece figürlerin değil; duyguların, ritüellerin ve kültürel belleğin de sahneye taşındığı güçlü bir anlatım sunacak. Geçmişten bugüne aktarılan değerlerin dansla buluştuğu bu özel gösteriye tüm halkımız davetlidir.