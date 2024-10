Kuvayi Milliye’nin ölümsüz kadınlarının hayatlarından kesitler sunan “Kurtuluşun Kadınları” isimli biyografik dram türündeki tiyatro gösterisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve İnegöl Belediyesi kültür sanat sezonu açılış etkinlikleri kapsamında İnegöllülerle buluştu.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi kış sezonu kültür sanat etkinliklerinin startını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Kurtuluşun Kadınları” isimli tiyatro gösterisiyle verdi. Salı akşamı Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen biyografik dram türündeki gösteriye ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı, Metin Güler’in yönettiği ve Ecem Yüksel’in oynadığı tiyatro oyununda Kurtuluş Savaşında mücadele eden kadınların hayatlarından kesitler sahneye taşındı.

KURTULUŞUN KADIN KAHRAMANLARI İNEGÖL SAHNESİNDE HAYAT BULDU

Bu topraklar için mücadele etmiş, canını vermiş Kuvayi Milliye Kadınlarını anlatan gösteride; Çete Ayşe, Kara Fatma, Gördesli Makbule, Şerife Bacı, Nezahat Onbaşı, Halide Edip Adıvar, Halime Çavuş, Tayyar Rahmiye’nin ve daha nice Kuvay-i Milliye Kadınının hayatlarından kesitler sahnede can buldu. Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Ecem Yüksel, kurtuluşun kelebek kanatlı kadınlarının bu topraklar için verdikleri onurlu, yürekli mücadelenin tüyler ürperten hikayelerini başarıyla canlandırdı. Yaklaşık 70 dakika süren tarihe ışık tutan tek perdelik oyun salondaki vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

NEFESLERİMİZ TUTULDU

Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki eşi ve meclis üyeleriyle birlikte oyunu izleyenler arasında yerini aldı. Gösteri sonunda sahneye gelerek salondaki vatandaşlara hitaben kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Taban, izlerken nefeslerinin tutulduğu bir gösteri olduğunu ifade ederek; “Kıymetli yönetmenimiz ve değerli oyuncumuza çok teşekkür ediyorum. Tek başına dev kadroydu. Öncelikle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. İnşallah nice 101 yıllar olsun. Etkinliklerimize katıldığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bu akşam aynı zamanda kültür sanat sezonumuzun da açılışını gerçekleştirmiş olduk” dedi.

“İHTİYACIMIZ OLAN BİR VE BERABER OLMAK”

Anlatılan hayat hikayelerinin bir insan ömrü uzaklıkta olduğunu hatırlatan Başkan Taban, “Tarihini tam olarak bilmeyen bir toplumuz. Hazır, hap bilgilerle yaşıyoruz. Evet bizlere tarih bilgisi anlatılıyor, öğretiliyor belki ama bunları ne kadar özümsüyoruz ne kadar anlıyoruz? Çok uzak değil, 100 yıl… Bir insan ömrü uzaklığında olan bir tarihten bahsediyoruz. O insanlar; Şerife Bacılar, Nezahat Onbaşılar, Halide Edip’ler… Her biri bu toprakların var olması adına şehit oldu. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz ve kadın şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Karşılarında saygıyla eğiliyorum. Onlar o gün fedakârlık yaptılar, biz bugün huzur içerisinde bu topraklarda yaşıyoruz. Ancak bakın etrafımız ateş çemberi. Her an her şey olabilir. O füzeler bizim topraklarımıza düşse, bu anlatılan kahramanlıkları belki bu toplum gösterecek. Bu akşamki gösteri de bizlere bunu hatırlattı. Cumhuriyetimiz bize bunu hatırlatıyor. Onun için sımsıkı sarılmak lazım. İhtiyacımız olan bir ve beraber olmak. O birlikteliği başarmak. Dolayısıyla bizleri bölmek isteyen, parçalamak isteyenlere fırsat vermememiz gerektiğine canı gönülden inanıyorum. Hepimiz bu toplumun, bu ülkenin birer ferdiyiz. Hepimiz şehit olmaya, ülkemizi savunmaya da hazırız” diye konuştu.