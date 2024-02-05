Kurtuluş günü 106. yıl etkinlikleri, 21 Şubat Kurtuluş Komitesi tarafından belirlenen programlarla dolu dolu geçecek.

Kültürel etkinliklerden, halk oyunları gösterisine, ödüllü yarışmalardan tiyatro ve konserlere kadar birçok etkinliğin yer aldığı kurtuluş günü programlarında Bayburtlular dolu dolu bir kurtuluş haftası geçirecekler.

17-18-19-20 -21 ve 23 Şubat olmak üzere 6 güne yayılan program ise şöyle:

17 Şubat 2024 – CUMARTESİ

13:30 Şühedaya Saygı Yürüyüşü (Kop Şehitliği)

18 Şubat 2024 – PAZAR

11:00 - 13:00 - 15:00 Çocuk Eğlence Programı

3 Seans halinde yapılacaktır. (Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi)

19 Şubat 2024 – PAZARTESİ

11:00 21 Şubat Konulu Video Gösterimi ve Sergi

(Bayburt Valiliği Dede Korkut Şehir Müzesi )

14:00 - İlkokullar Arası Resim Yarışması Ödül Töreni

- Ortaokullar Arası Şiir Yarışması Ödül Töreni

- Liseler Arası “Bayburt” Konulu Bilgi Yarışması Finali

(Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi)

20 Şubat 2024 – SALI

10:00 Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi’nin Kabrini Ziyaret

(Ulu Camii Bahçesi)

10:30 Miralay Sabri Bey’in Kabrini Ziyaret (Kaleardı Mahallesi)

11:00 Şehit Kadınlar İffet Anıtı Ziyareti (Yukarı Kırzı Köyü)

12:00 - 13:00 21 Şubat Kayak Kupası ( Kop Kayak Tesisleri)

14:00 Kurtuluş Kupası Cirit Müsabakaları Finali (Bayburt Belediyesi Cirit Sahası)

21 Şubat 2024 – ÇARŞAMBA

09:15 Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Belediye Meclis Üyeleri tarafından Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya nezdinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne şükran ziyareti

10:00 Atatürk Anıtına Çelenk Sunulması (Saray Bahçesi)

10:15 21 Şubat Kurtuluş Töreni (Bayburt Belediyesi Önü)

* Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

* Protokol Konuşmaları

* Halk Oyunları Gösterisi

* Kurtuluş Gününün Canlandırılması

* Resmi Geçit Töreni

12:30 Solo Türk Gösteri Uçuşu

(Saray Bahçesi)

15:00 Şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif Okunması

(Ulu Camii – Yakutiye Camii)

17:30 21 Şubat Kurtuluş Yemeği

(Bayburt Belediyesi Bamsı Beyrek Seyir Terası)

18:30 Havai Fişek Gösterileri

19:30 21 Şubat Kurtuluş Gecesi

(Kapalı Spor Salonu)

23 Şubat 2024 – CUMA

17:00 - 22:00 Saatleri Arası 21 Şubat Bayburt Kurtuluş Boks Gecesi

(Kapalı Spor Salonu)