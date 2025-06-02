TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci için kurulması planlanan komisyonun kamuoyunu şeffaf şekilde bilgilendireceğini belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile yapılan görüşmede, komisyonun usul ve prensipleri ele alındı.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu TBMM’deki parti grubunda ziyaret etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu’nun da katıldığı bir saatlik görüşmede, Türkiye’nin güncel meseleleri ve Terörsüz Türkiye süreci için TBMM’de kurulması planlanan komisyon konuşuldu.

Kurtulmuş, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, farklı fikirlerin paylaşılmasının Türkiye demokrasisine katkı sağladığını vurguladı. Dervişoğlu ile Terörsüz Türkiye sürecine dair TBMM’nin yürüteceği çalışmalar ve 3 Haziran 2025’te yapılacak 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanlığı seçimi hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU

Terörsüz Türkiye için kurulması planlanan komisyonla ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi, komisyon marifetiyle gerçekleşecek” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun komisyona kapıyı kapatmadığını, ancak içeriğin netleşmesi gerektiğini ifade ettiğini aktaran Kurtulmuş, tüm siyasi partilerle komisyonun yapısı, çalışma prensipleri ve usulleri üzerine istişare yapılacağını açıkladı.

Ortak mutabakatla belirlenecek prensipler doğrultusunda komisyonun çalışmalara başlayacağını belirtti