Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, Kurban Bayramı’nda derilerin ekonomiye kazandırılması yönünde "Kurban derileri 2 milyar dolarlık ihracatın hammaddesi, israfı önleyelim" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.İZMİR (İGFA) - Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, Kurban Bayramı öncesi kurban derilerinin ekonomik değerine dikkat çekerek vatandaşlara, “Kurbanınızın eti kadar derisine de sahip çıkın” çağrısında bulundu.

Deri konfeksiyon, ayakkabı ve saraciye sektörlerinin ana hammaddesi olan kurban derilerinin doğru işlenmesiyle 2 milyar dolarlık ihracata katkı sağlanabileceği vurgulandı.

Birlik Başkanı Erkan Zandar, Türkiye’de Kurban Bayramı’nda yaklaşık 1 milyon büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini belirterek, yanlış yüzüm ve tuzlama eksikliği nedeniyle derilerin yüzde 40-50’sinin heba olduğunu söyledi.

Zandar, “Küçükbaş derilerden üretilen deri konfeksiyon ürünlerinde ihracatımız 2025’te yüzde 44 artarak 45 milyon dolara ulaştı. Kilogram başına 150 dolar katma değer sağlayan bu sektörde, derilerin çöpe gitmesi büyük kayıp. Doğru yüzüm ve tuzlamayla bu israfı önleyebiliriz” dedi.

20 MİLYON DOLARLIK İTHALAT AZALABİLİR

Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu, Türkiye’nin yıllık 120 milyon dolarlık ham deri ithal ettiğini hatırlatarak, “Büyükbaş derilerin doğru işlenmesiyle ithalatı 20 milyon dolar azaltabiliriz. Yanlış yüzüm nedeniyle 500 bin büyükbaş derisi ziyan oluyor. Bu, 10 milyon çift ayakkabı veya 3 milyon çanta üretimine denk. Jelatin ve kolajen sektörü de zarar görüyor” diye konuştu.

Denetim Kurulu Üyesi Gizem Dönmez Gürkan, kurban derilerinin doğru toplandığında yüksek katma değerli moda ürünlerine dönüştüğünü vurguladı. “Ceket, dış giyim gibi ürünlerle hem ekonomi kazanıyor hem yerli üretim güçleniyor. Sürdürülebilir bir sanayi için bu fırsatı değerlendirmeliyiz” dedi.

DERİLERİN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI İÇİN ÖNERİLER

Birlik, derilerin israfını önlemek için şu adımları önerdi: