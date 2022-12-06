1895-1918 ,Bayburt’tan Dualarla Uğurlanan AskerlerKültür ve Turizm Bakanlığı’nın arşivindeki tarihi görüntüler erişime açıldı

Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına, Anıtkabir'in yapımından Kore Savaşı'na kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın arşivindeki görüntüler erişime sunuldu.

Tarihe ışık tutan görüntüler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın arşivinden çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi hesabından bir paylaşım yaparak, Bakanlığın arşivindeki görüntüleri erişe sunduklarını duyurdu.

1895-1918,Bayburt’tan Dualarla savaşa giden askerlerin görüntüleri,Bayburt merkezden ve Kaleden görüntüler yayınlandı.

“Erişime sunduk”

“Bakanlığımızın arşivinde yer alan kültürel mirasımızın görsel belleğini oluşturan filmlerimizi 'Film Mirasım KTB' uygulaması ile vatandaşlarımızın erişimine sunduk.” diyen Ersoy, filmlerin dijitalleştirilmesinde ve restore edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti…

Cumhuriyet'in ilk yılları, Osmanlı dönemi, Kore Savaşı…

Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına, Anıtkabir'in yapımından Kore Savaşı görüntülerine kadar yüzlerce filmin meraklılarını beklediğini aktaran Bakan Ersoy, “Sinema Genel Müdürlüğümüz arşivinde yer alan belge filmleri hazırladığımız web sitesi ve mobil uygulama ile erişime açtık.” dedi.

Şark Dar'ül Harekâtı-02

Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi'nden görüntüler

Bayburt'un Kurtuluş Yıl Dönümü (1961)

1961 yılında Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 43 üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlerden görüntüler