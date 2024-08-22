Bayburt’ta gerçekleşen Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 155. Yönetim Kurulu toplantısı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında Vali Mustafa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bayburt Belediye Başkanı, Sayın Mete Memiş, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin, Erzurum Ticaret Odası Başkanı Saim Özakalın, katılımıyla gerçekleşti.

Bayburt Valiliği, Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda Ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından gündem maddeleri görüşüldü.

2024 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporu ile 2025 yılı Çalışma Programı ve bütçesinin görüşüldüğü toplantıda, 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Ajans'a sunulan başvurular değerlendirilerek destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.