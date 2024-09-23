KÜÇÜK İNŞAAT İŞLERİ HİZMETİ ALINACAKTIR
KÜÇÜK İNŞAAT İŞLERİ HİZMETİ ALINACAKTIR MARMARA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Duvar örümü, kapı montajı ve deney sonrası atığın laboratuvarımızdan...Devamı için tıklayınız
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