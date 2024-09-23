İpsala'da başpehlivan İsmail Koç oldu İpsala'da başpehlivan İsmail Koç oldu
KÜÇÜK İNŞAAT İŞLERİ HİZMETİ ALINACAKTIR
KÜÇÜK İNŞAAT İŞLERİ HİZMETİ ALINACAKTIR MARMARA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Duvar örümü, kapı montajı ve deney sonrası atığın laboratuvarımızdan...Devamı için tıklayınız