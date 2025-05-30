Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan Ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Nisan ayında 304 Milyon 798 bin dolar ihracat, 154 milyon 662 Bin dolar ithalat gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gülsoy, “Dünya için üreten, ülkemiz için rekabet eden tüm firmalarımıza ve emektar çalışanlarına teşekkür ediyorum.” dedi.KAYSERİ (İGFA) - TÜİK verilerine göre 2025 yılı Nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Nisan ayı ihracat rakamlarına göre 304 milyon 798 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.89 artış, bir önceki aya kıyasla yüzde 6.36 oranında azalış yaşanmıştır. Kayseri olarak İthalatımız ise 154 milyon 662 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 13.60, bir önceki aya oranla yüzde 23.40 artış gerçekleşmiştir. Yılın dört ayında toplam ihracatımızı 1 milyon 235 bin dolar ile kapattık.“ diye konuştu.

Kayseri’den ihracat gerçekleştirilen ülkeler hakkında da bilgiler veren Gülsoy, “İhracat pazarlarımız; Almanya, Irak, Avusturya, ABD, Polonya, Romanya, İtalya, Fransa, Fas ve Cezayir ’dir.” ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden; Elektrik ve Elektronik, Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri, Kimyevi Madde ve Mamulleri, gibi sektörlerde artış yaşanırken Madencilik Ürünleri, İklimlendirme Sanayii, Makine ve Aksamları, Otomotiv Endüstrisi gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir.“ dedi.

Finansman sorunun artarak devam ettiğinin altını çizen Gülsoy, üretim, yatırım, ihracat ve istihdamın sürdürülebilirliği için finansmana erişim ve maliyetler konusunda çözüm odaklı yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

İhracatçının hem iç hem dış piyasada sıkışık bir tablo ile karşı karşıya kaldığının altını çizen Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “İç piyasada nakit döngüsünde büyük bir durgunluk var. Dış pazarda hem belirsizlik hem tedirginlik hakim. Üretim kapasitelerindeki düşüş bunun en önemli göstergesidir. Üreten kesimin çarkları döndürebilmesi ve sanayinin sürdürülebilirliği için reel kesimin uygun koşullarda finansmana erişimi sağlanmalıdır. Artan maliyetler sebebiyle rekabet gücü zayıflayan sanayicilerimize can suyu olacak imkanlar sunulmalıdır. Kayseri Ticaret Odası olarak üyelerimizin bu süreci en iyi şekilde yönetebilmeleri için katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında öncülük eden tüm ihracatçı üyelerimizi ve ekiplerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”