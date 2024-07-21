Gökçederespor ile Sırakayalarspor arasında oynanacak olan şampiyonluk maçı 21 Temmuz 2024 Pazar günü saat 17.00’de başlayacak.

Türkiye’nin ilk hemşehri derneği olarak 1947 yılında İstanbul’da kurulan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği’nin kurumsallaşan etkinliklerinden biri olan köyler arası futbol turnuvasının final maçı ilk kez Bayburt’ta oynanacak.

Yüzlerce futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili bilgiler veren Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ünal Yaşaroğlu, “Bu heyecanın 20 yıldır İstanbul’daki Bayburtlular arasında yaşanıyor. Bu yıl istedik ki finali Bayburt’ta oynayalım. Şehrimize katkı sunalım. Bu maç için gurbetteki yüzlerce Bayburtlu sılah-i rahim yaparak memleketlerini ziyaret edecekler” dedi.

Her iki takımın da final için hazır olduğunu ve maçı kazanmak için çok güzel bir oyun ortaya koyacaklarına inandığını söyleyen Yaşaroğlu, “Seyir zevki yüksek olan bir maça şahitlik edeceğiz. Sonunda biliyoruz ki dostluk kazanacak, Bayburt kazanacak. Buna memleketimizde şahit olacak olmamız da ayrı bir mutluluk” diye konuştu.

Genel Başkan Hicabi Durmuş’un sağlık sorunları dolayısıyla turnuvanın final müsabakasında olamayacağını söyleyen Yaşaroğlu, “Ben bu süreçte maçın Bayburt’ta oynanması noktasında hep yanımızda olan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Bayburt Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Adem Köse başta olmak üzere destek veren herkese Genel Başkanımız Hicabi Durmuş, şahsım ve tüm dernek camiamız adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.