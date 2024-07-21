Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin düzenlediği Köyler arası Futbol Turnuvasının Final Maçı 20.Yılında ilk Defa Bayburt’ta oynandı.

Gökçedere spor ve Sırakayalar spor arasında oynanan final Maçı saat 18.00’de başladı.

Gökçederesporun üstün olduğu maçta,Gökçedere Maçı 3-0 alarak Turnuvanın Şampiyonu oldu.

Final Maçı öncesi düzenlenen programda Bayburt Valisi Mustafa Eldivan konuşma yaptı. Konuşmasında Final Maçı oynayacak olan Takımlara Başarılar diledi.Bayburt Belediyesi adına Başkan yardımcısı Nesimuttin Selçuk konuşma yaptı. Selçuk konuşmasında Takımlara başarılar diledi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Futbol Komisyonu Başkanı Ünal Yaşaroğlu’nun Açılış Konuşmasını yaptığı Final Maçı öncesi, İstanbulda Hastanede Tedavi Gören,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş’u Telefonla Canlı Bağlantı yaparak temennilerini seyircilere aktardı.

Genel Başkan Hicabi Durmuş iki Takımada başarılar diledi.

Maç öncesi Futbol Komisyonuna ,Hakemlere ve Gol kralına plaket takdim edildi.

Maçın devre arasında Futbol Turnuvasının Centilmen Takım kupasını Saraycıksporun Başkanı Keramettin Öztürk aldı.

Futbol Turnuvasının ikincisi Sırakayalarsporun Kupasını ve Madalyalarını Bayburt valisi Mustafa Eldivan verdi.

Futbol Turnuvasının Şampiyonu Gökçederesporun Şampiyonluk Kupasını ve Madalyalarını Mustafa Eldivan verdi ve her iki takımı da Tebrik etti.

Fotoğraflar:Sinan Purut