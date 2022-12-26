Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, Kop Tüneli'nin akıbetini sordu.

Türkiye’nin dördüncü en uzun tüneli olacaktı

15.11.2011 Tarihinde ihale edilen ve Şenbay Madencilik Turizm İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. A.Ş Tarafından

Yapımına 2012 yılında (10 Yıl Önce) başlanan e 3 Yıl içinde bitirilecek denen ama nedense hala bitirilemeyen Kop Dağı Tüneli'nin Akıbeti belli değil

Proje maliyeti 1 milyar 850 milyon TL olarak açıklanmıştı.

2 bin 409 rakımlı Kop Dağı'nın Erzurum – Bayburt güzergahında yapımı devam eden her biri 6,500 km ve çift tüpten oluşan Kop Dağı Tüneli için Aşkale Çimento’nun yaptığı açıklamaya göre bugüne kadar yaklaşık olarak 170 bin ton çimento kullanılmış.

10 yıldır devam proje bazen durdu, bazen değiştirildi. Bugüne kadar çok sayıda kaza ve yaralanmalar meydana geldi 24 Eylül 2020'de tünel inşaatında meydana gelen bir patlamada yaralanan 11 işçiden biri, Oğuzhan Orak (21) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti

En son yapılan açıklamalara göre 2023 yılında tamamlanması planlanan Kop Tüneli’nin Bugün itibari ile 6,500 km’lik tünelin 4 bin 498 metrelik bölümün tamamlandığı geriye 2 bin 2 metrelik bölümünün kaldığı anlaşılmaktadır.

Yeni Avusturya Tünel Açma (NATM) metoduna göre açılmakta olan çift tüp ‘ün bitmediği için bağlantı yollarının yapımının da başlanmadığı gözlenmektedir.

Kop Dağı Tüneli'nin ihalesini devam ettiren şirket şu anda Bayburt Gümüşhane Hava alanının ihalesini de almış ve 2023 yılında onu da teslim edileceğini açıklamıştır.

Bu rakamlara göre ne tünel nede hava alanı 2023 yılında da tamamlanamayacağı anlaşılmaktadır.

Tünelin yapımı neden bu kadar uzun sürdü?

Bayburtlulara neden hiçbir açıklama yapılmıyor?

Tıpkı tünel inşaatında olduğu gibi havaalanı inşaatının yapımı da bir 10 yılı bulacak mı?

10 yıldır bir tüneli bitiremeyen firma 2023 yılda Tüm bunları nasıl tamamlayacak?

Yetkinlerden konu hakkında açıklama bekliyoruz.