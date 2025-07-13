Konya Büyükşehir Belediyesi, bisikletseverlerin katılımıyla Seydişehir Bostandere Mahallesi’ndeki Vasada Antik Tiyatrosu’ndan, Meram Gökyurt Mahallesi’ndeki Kilistra Antik Yerleşim Yeri’ne kadar bisiklet sürüşü gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın farklı noktalarına, şehrin turistik zenginliğini ve birikimini tanıtma adına bisiklet sürüş programları düzenlemeye devam edecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet şehri Konya’da turizm rotaları oluşturma ve bu rotaları tanıtma çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda şehirde bisiklet konusunda faaliyet gösteren dernek, grup ve topluluklardan oluşan bisikletseverlerin katılımlarıyla Seydişehir Bostandere Mahallesi’ndeki Vasada Antik Tiyatrosu’ndan Meram Gökyurt Mahallesi’ndeki Kilistra Antik Yerleşim Yeri’ne kadar bisiklet sürüşü gerçekleştirildi.

Konya’nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtma adına gerçekleştirilen bisiklet sürüşü Seydişehir Bostandere’de bulunan Vasada Antik Tiyatrosu’ndan başlayarak Dikilitaş Mahallesi, Sülüklü Göl, Gevrekli Yaylası, Adsız Göl, Keşlik Yaylası, Gavur Gölü, Yeşildere Mahallesi’ni geçtikten sonra Gökyurt Mahallesi Kilistra Antik Kenti’nde son buldu.

Yaklaşık 60 kilometre uzunluğundaki bu bisiklet turuna katılan bisikletseverler hem tarihi alanlar hakkında bilgi aldı hem de Konya’nın yüksek kesimlerindeki doğal güzellikler arasında pedal çevirmenin keyfini yaşadı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın farklı noktalarına, şehrin turistik zenginliğini ve birikimini tanıtma adına bisiklet sürüş programları düzenlemeye devam edecek.