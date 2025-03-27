Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, 31. hafta mücadelesinde OGM Ormanspor’u ağırladı. Sarı-siyahlılar, seyircisiz oynama cezası nedeniyle taraftar desteğinden yoksun çıktığı karşılaşmayı 101-70’lik skorla farklı kazanarak rahat bir galibiyet elde etti.KONYA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 31. Haftası oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligde üst sıraları hedefleyen Konya Büyükşehir Belediyespor, 31. haftada sahasında OGM Ormanspor’u misafir etti.

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-siyahlı takım, ilk periyodu, 29-12, ikinci periyodu 50-37, üçüncü periyodu 84-52 ve final periyodunu da 101-70 kazanarak rahat bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla ligdeki 17. maçını kazanan Konya ekibi, üst lige çıkmak için play-off iddiasını da sürdürmüş oldu.

Konya Büyükşehir Belediyespor, 32. hafta mücadelesinde 6 Nisan Pazar günü saat 13.00’te Gaziantep Basketbol’un konuğu olacak.