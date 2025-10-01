Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” vesilesiyle huzurevinde kalan büyüklerimiz için Beyşehir Atabey Gençlik Kampı’nda çok özel bir buluşma düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” dolayısıyla huzurevlerinde kalan büyüklerimiz için etkinlik gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Beyşehir Atabey Gençlik Kampı’nda kendileri için hazırlanan birbirinden eğlenceli aktivitelerle hoşça vakit geçiren büyüklerimiz, etkinlik vesilesiyle doğayla iç içe birbirleriyle kaynaşma ve istişare etme fırsatı buldu.

Anılar ve samimi sohbetlerle dolu, keyifli bir kamp deneyimi yaşayan büyüklerimiz, organizasyonu çok beğendiklerini ifade ederek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.